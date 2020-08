Il padre di Wanda: “Contento per Maxi”, Wanda: “Mio padre? La mia più grande delusione”

Dopo otto mesi, Maxi López ha rivisto i suoi figli (a Parigi) e ha potuto trascorrere del tempo insieme a loro. Il padre di Wanda Nara, che già in passato si è schierato dalla sua parte, ha commentato l’avvenimento: “Mi dà un’enorme gioia che si incontrino dopo così tanto tempo che non riusciva a vederli. Immagino la gioia e la felicità che deve avere. I ragazzi crescono molto rapidamente ed è un peccato perdersi situazioni e momenti importanti. Immagino che anche i ragazzi volessero vedere il padre”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Andres Nara a Radio Mitre.

La posizione di Wanda Nara rispetto al conflitto con il padre è chiarissima, alla rivista argentina Gente ha spiegato: “Sono una madre e ho sofferto di situazioni imperdonabili, che non avrei mai fatto vivere a nessuno dei miei figli. I miei genitori hanno vissuto in prima persona ciò che ho sofferto (si riferisce alla fine del matrimonio con Maxi López). Hanno sempre saputo perché ho rotto quella relazione. E invece di valorizzare la forza di una figlia che è riuscita a superare tutto ciò che lui conosce molto bene, partendo da zero con tre bambini piccoli, senza chiedere un soldo e trovando i suoi conti svuotati da un giorno all’altro, mio ​​padre ha scelto di prendere un’altra direzione. Ha preferito mantenere i suoi rapporti con il mio ex, fare commenti dolorosi e disprezzare Mauro – un uomo integro che si è preso cura di me e dei miei ragazzi – piuttosto che sentirsi orgoglioso della mia lotta. È impossibile avere un approccio con così tanti brutti sentimenti. È la mia grande delusione”.

