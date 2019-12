Parigi-Milano. Wanda Nara torna in Italia per l’ultima puntata di Tiki Taka e pubblica una nuova foto sul suo profilo Instagram. Per la showgirl argentina, agente e moglie di Mauro Icardi, si avvicina una piccola pausa per le festività.

“Questa è la vita di una mamma che lavora e vuole sempre accontentare tutta la famiglia” ha scritto Wanda Nara.