Watzke (Dortmund): “Haaland? Sorpresi dalle sue parole. È una stronzata dire…”

L'amministratore delegato del club tedesco smentisce che all'attaccante sia stato dato un ultimatum per decidere sul suo futuro

Il futuro di Erling Haaland rimane un'incognita. Ogni giorno la storia si arricchisce di un nuovo capitolo. L'ultimo riguarda le dichiarazioni di Hans-Joachim Watzke, amministratore delegato del Borussia Dortmund, che ha categoricamente smentito che il club abbia dato all'attaccante un ultimatum per decidere sul suo futuro. "La verità è che siamo rimasti sorpresi da quella dichiarazione perché non gli avevamo ancora parlato. Dire che il Dortmund avrebbe dato un ultimatum ad Haaland è una stronzata. Non c'è una scadenza".