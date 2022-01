Serie A, altro week end di rinvii. Saltano altre tre gare: via libera alla Salernitana?

Dopo l'ultima giornata con tanti rinvii, tra cui anche Bologna-Inter, la situazione sarà simile anche nel prossimo week end

Dopo l'ultima giornata con tanti rinvii, tra cui anche Bologna-Inter , la situazione sarà simile anche nel prossimo week end. Se Inter-Lazio si giocherà senza problemi, così non sarà per altre gare in programma.

"Bologna, Torino e Udinese non potranno scendere in campo per disposizione delle varie Asl e anche Fiorentina e Atalanta dovranno rimandare il loro debutto ufficiale del 2022. E poi c’è la situazione della Salernitana che resta molto complessa, ma che oggi può sbloccarsi dopo i tamponi che effettueranno i «contatti diretti» che finiscono il periodo di quarantena obbligatoria. Domenica dunque saranno sicuramente rinviate - o non disputate - Cagliari-Bologna, Torino-Fiorentina e Udinese-Atalanta, con Verona-Salernitana che invece tende al sereno. La speranza è che almeno da domani ci sia maggiore chiarezza, ma di sicuro c’è che già così appare difficile trovare un incastro giusto per il recupero delle partite. Soprattutto per Atalanta e Inter, che a febbraio torneranno a vivere le notti europee e che in questo mese entreranno in scena pure in Coppa Italia", si legge su La Gazzetta dello Sport.