Irvine Welsh: “La Superlega è spazzatura. Il calcio da tempo non appartiene ai tifosi”

Intervistato da El Pais, lo scrittore critica aspramente il progetto Superlega

Per Irvine Welsh il calcio è sempre stato come un paesaggio emotivo dei suoi romanzi. Da Trainspotting, il suo primo romanzo uscito nel 1993, fino a The Artist of the Blade, il calcio gioca un ruolo importante, di connessione. "Il calcio è l'ultima connessione che abbiamo. Lo vedo con molti amici. Ci siamo riuniti per guardare il calcio e alcuni di questi ragazzi se non fosse stato per il calcio non si sarebbero tenuti in contatto. Alcuni si connettono solo attraverso il calcio. Ed è raro che quella connessione sia ancora lì. È un grande legame affettivo", dice lo scrittore in una intervista a El Pais.