Klopp: “Werner? Si parla di riduzione dello stipendio e poi? Gli incassi…”

Tra i club interessati a Werner c’era anche il Liverpool. Jurgen Klopp ha parlato della clausola rescissoria sul suo contratto dopo le indiscrezioni che parlano del suo arrivo al Chelsea. L’allenatore dei Reds ha detto:

«Tutti i club stanno perdendo denaro. Come si può discutere con i giocatori sulla riduzione del salario e d’altra parte acquistare un giocatore per 50-60 milioni? Questo lo dovremmo spiegare. È un grande giocatore, ma dipende dalle possibilità economiche se vuoi prenderlo. E non abbiamo idea di quanto guadagnerà il club, soprattutto perché non sappiamo quando potremo ricominciare a giocare di fronte agli spettatori. Al momento, senza spettatori, dobbiamo rimborsare gli abbonamenti e probabilmente non potremo venderli l’anno prossimo. Almeno forse per le prime 10-15 gare. Le aree VIP non saranno piene e i biglietti non saranno venduti».

(Fonte: The Sun)