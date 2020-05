Werner, Klopp fa sul serio: “Ci ha parlato in queste settimane”. C’è la grande chance che…

Timo Werner, non è un mistero, è uno dei grandi obiettivi dell’Inter per sostituire Lautaro Martinez in caso di addio direzione Barcellona. Ma sul centravanti tedesco c’è da far fronte alla fortissima concorrenza del Liverpool e del suo tecnico, Jurgen Klopp. Secondo quanto scrive Sport Bild, l’allenatore avrebbe voluto incontrare il giocatore per presentargli il progetto Reds, ma questo non è stato possibile a causa dell’emergenza Covid: ragion per cui a Pasqua si è svolto il primo contatto virtuale tra i due, seguito poi da altri dialoghi nelle ultime settimane.

Lo ha rivelato il giornalista sportivo di BT Sports Raphael Honigstein, autore anche della biografia di Klopp: “La possibilità di vedere Werner ad Anfield è molto grande – ha detto Honigstein -. Penso che dipenda da ciò che il Liverpool vuole fare. Werner vuole andare lì e sarebbe disponibile anche grazie alla sua clausola rescissoria”.