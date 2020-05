Timo Werner ha segnato una tripletta in Bundesliga e di lui a fine gara ha parlato il suo allenatore Nagelsmann. Questo è quanto ha detto del calciatore che piace molto anche all’Inter a proposito delle sue caratteristiche: «Ha un buon fiuto non solo per andare sugli esterni ma anche nella posizione del 10. Questo unito al suo ritmo lo rende ancora più imprevedibile e più difficile per i suoi avversari da prendere».