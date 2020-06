Werner-Chelsea, che sgarbo al Lipsia! La Bild: “Timo rinuncia alla Champions perché…”

Un aggiornamento che ha del clamoroso: secondo quanto riportato da Christian Falk, giornalista della BILD, Timo Werner, ormai promesso sposo del Chelsea, è disposto a rinunciare alle gare di Champions con il Lipsia pur di cominciare la nuova avventura a Londra. “Aggiornamento Werner: per il suo trasferimento al Chelsea, l’attaccante rinuncia ai match di Champions in agosto con il Lipsia. Vuole approdare al Chelsea già a luglio”, il commento di Falk su Werner, accostato anche all’Inter per il dopo-Lautaro.