Wijnaldum: “All’inizio c’era solo il Barcellona. PSG più deciso e più veloce”

Il centrocampista olandese, fresco di firma con il Paris Saint-Germain, ritorna sulle sue ultime settimane

Georginio Wijnaldum, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del debutto a Euro 2020 con la sua Olanda (in campo domani contro l'Ucraina), è tornato a parlare della sua scelta di accettare la proposta del Paris Saint-Germain (dopo le tante voci che in passato lo volevano nel mirino anche dell'Inter): "È stata una scelta difficile. Per quattro settimane abbiamo trattato con il Barcellona, ​​ma non siamo arrivati ​​a un accordo. Il PSG è stato più deciso e veloce. Anche il progetto mi è piaciuto molto. Ma è stato difficile. Devo dire che anche io pensavo di andare al Barcellona. Quello è stato per molto tempo l'unico club veramente interessato. Durante l'Europeo vuoi essere concentrato al cento per cento sul torneo. È stata una settimana frenetica in cui ho dovuto fare delle scelte. Barcellona e PSG sono due grandi club nei quali mi piacerebbe giocare. È un sollievo che io abbia fatto la scelta prima dell'inizio dell'Europeo".