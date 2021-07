Wijnaldum: “Diversi club mi hanno contattato. Ecco perché ho scelto il PSG”

Il PSG ha riportato le prime dichiarazioni di Georginio Wijnaldum, arrivato a parametro zero dal Liverpool

"È un'emozione forte, entro in un grande club, che ha grandi giocatori al suo interno. Parigi è una città bellissima, con una tifoseria incredibile, lo so perché ho già giocato contro il Paris qui al Parc des Princes. È un grande giorno per me e per la mia famiglia, perché stiamo iniziando una nuova avventura".