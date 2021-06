Wijnaldum: “Se a Budapest atti razzisti esco dal campo. La Uefa deve proteggerci”

Wijnaldum commenta il brutto episodio di razzismo che ha coinvolto Mbappé nel corso di Ungheria-Francia

"Penso che l'Uefa debba proteggerci e, nel caso, intervenire magari fermando la partita. Questa responsabilità non deve competere ai giocatori".

"Comunque non scarto la possibilità di andarmene dal campo se domenica succederà qualcosa". Lo dice, dal ritiro dell'Olanda, Georgino Wijnaldum, in vista della sfida degli ottavi di finale di domenica a Budapest contro la Repubblica ceca. Wijnaldum parla così perché richiesto di un commento sui versi di scimmia nei confronti di Mbappé nel corso di Ungheria-Francia. "Comunque spero che questo mio gesto non sia necessario", aggiunge l'olandese.