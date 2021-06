Wilmots: “Lukaku una macchina. Importante come lo era Muller per la Germania”

Intervistato dalla Bild, l'ex tecnico del Belgio Marc Wilmots ha parlato di Lukaku e dei grandi miglioramenti fatti

"È stato in grado di crescere enormemente negli ultimi anni. Tutto il suo gioco è diventato molto più completo. Ma la sua migliore qualità è ancora segnare gol. Grazie ai suoi numerosi gol, è importante per il Belgio tanto quanto Gerd Müller lo era per la Germania all'epoca. Lui è una macchina. Puoi giocare con lui in contropiede, ma è molto forte anche quando non c'è spazio".