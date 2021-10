Wilson: “Inter squadra titolata che vuole vincere. I tifosi con Inzaghi…”

Così l'ex biancoceleste: "Inzaghi è stato 20 anni da noi. Ci sono tutti i presupposti che lui possa essere considerato un laziale"

"Credo che Inzaghi saluterà il pubblico come ha sempre fatto, sabato sarà la prima volta che lo farà con i colori di un’altra squadra. Non so fino a che punto lui resisterà all’emozione, quando stai per 20 anni in una società difficilmente poi quando la rincontri sei razionale e tranquillo. Ci sarà sicuramente una reazione interiore per quello che è il suo stato emotivo. Mi piacerebbe sapere cosa proverà nel sedersi sulla panchina avversaria in un campo che lo ha visto protagonista per tantissimi anni".