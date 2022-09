Inter Women, Merlo: “Non mi aspettavo un inizio così. C’è sempre da migliorare”

Beatrice Merlo, difensore dell'Inter Women, ha parlato ai microfoni di Inter TV in vista del match di campionato contro il Como: "Non mi aspettavo un inizio di questo tipo, ma ci credevo. Noi ragazze e lo staff fin dall'inizio abbiamo approcciato con una mentalità diversa, da professioniste quali siamo, e si vedeva che dentro e fuori dal campo eravamo più unite, un gruppo compatto, e lo stiamo dimostrando in ogni gara. C'è sempre da migliorare. Siamo molto contente per i 3 punti conquistati contro la Sampdoria. Il Como? La continuità è fondamentale. Sarà una partita molta impegnativa, il Como è una neo promossa, non l'abbiamo mai affrontato, e in ogni partita hanno alzato sempre di più il livello. Sarà una squadra molto complicata da affrontare, e per noi è importante conquistare altri 3 punti prima della sosta".