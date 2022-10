Barça-Inter, Xavi in ansia. “Flessione nel gioco e 6 infortunati, c’è una sola nota positiva”

Cresce l'attesa per la sfida del Camp Nou tra Barcellona e Inter. In casa blaugrana, secondo il Corriere dello Sport Xavi non è per niente tranquillo

"Pessimo momento per una flessione, con Inter e Clasico all’orizzonte. La squadra spumeggiante, che confezionava palle gol a grappoli e finiva per chiudere più o meno tutte le partite realizzando 3 o 4 reti ha lasciato il posto a una squadra dal fiato corto, che riesce a esprimersi solo per mezza partita e che fa una fatica terribile a trovare i suoi attaccanti. L’unica nota confortante è rappresentata dal ritorno a livelli stellari di Ter Stegen, che con le sue prodezze ha limitato al massimo i danni. Il portiere tedesco, nel mese di ottobre, è stato superato solo da Çahlanoglu al Meazza, mentre ha ottenuto altri due clean sheet in Liga che gli hanno fatto raggiungere i 624 ’ di imbattibilità in campionato", spiega il quotidiano che racconta come Xavi sia in ansia per via dei 6 infortunati (Koundé, Araujo, Christensen, Bellerin, Depay e Kessie) che salteranno la sfida con l'Inter.