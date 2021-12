Xavi: “Il Barça il club più difficile del mondo. Mercato? Se non parte qualcuno…”

Le parole dell'allenatore del Barcellona alla vigilia della gara contro il Betis

Alla vigilia della gara contro il Betis, Xavi ha parlato in conferenza stampa. L'allenatore del Barça ha sottolineato quali sono le difficoltà di allenare un club come quello blaugrana. "Questo è il club più difficile del mondo; perché oltre a vincere bisogna giocare bene. Questo club aspira a vincere tutto, sempre. Qui non vale né pareggiare né perdere. Si tratta di vincere e vincere". E sui possibili rinforzi che potrebbero arrivare dal mercato di gennaio, Xavi aggiunge: "Non parlerò di nomi, anche se è chiaro che il club sta lavorando per rafforzarsi. Per prendere qualcuno un altro dovrebbe andarsene. Non è una bella situazione per via del limite di stipendio".