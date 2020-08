Xavi: “Messi ha bisogno del Barça e il Barça ha bisogno di lui. Devono renderlo felice perché…”

In una lunga intervista rilasciata a El Pais, Xavi commenta le voci di mercato su Leo Messi. Negli ultimi giorni l’argentino è stato accostato all’Inter: “Messi ha bisogno del Barça e il Barça ha bisogno di Messi. Devono renderlo felice, perché con Leo contento vinceranno più titoli. Mantengo una grande amicizia con lui, lo rispetto molto. È un animale competitivo, ha sempre voglia di vincere e per dieci anni è stato il miglior calciatore del mondo. Speriamo di poterci rivedere a livello professionale. Avere il miglior giocatore della storia nella tua squadra significa avere un asso per vincere“.

