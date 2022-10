Barça, Xavi cambia i piani: prima del Bayern tutti insieme a tifare Viktoria contro l’Inter

"Tutti insieme a tifare Viktoria. Questo faranno oggi pomeriggio i giocatori del Barcellona, riuniti davanti a un televisore montato nello spogliatoio del Camp Nou. Normalmente Xavi convoca i suoi in un albergo vicino allo stadio ma per oggi ha cambiato routine: i giocatori arriveranno direttamente al campo dai propri domicili con discreto anticipo sul calcio d’inizio e guarderanno Inter-Viktoria cambiandosi e preparandosi per la loro sfida col Bayern Monaco. Che rischia di non avere alcun senso sportivo: se i nerazzurri vincono il Barça finisce in Europa League prima ancora di scendere in campo", spiega La Gazzetta dello Sport.