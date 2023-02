Xavi: “Mi fa ancora rabbia ascoltare l’inno della Champions da casa. Non siamo…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Manchester United, Xavi è tornato sull'eliminazione dalla Champions

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro il Manchester United, Xavi è tornato sull'eliminazione dal girone di Champions League. "È importante dimostrare che possiamo competere in Europa. L'eliminazione dalla Champions? Potrei anche aver cambiato delle cose a livello tattico. Ma non dobbiamo più pensarci. Dobbiamo concentrarci sulla vittoria di questa competizione. C'è molto di pressione".