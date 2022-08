Barça-Rayo 0-0, Xavi: “Cosa aspettiamo a mettere il tempo effettivo? Le sceneggiate…”

"Il Rayo si è difeso molto bene, abbiamo avuto opportunità di fare gol ma non ci siamo riusciti. Con tutte le perdite di tempo, è stato tutto più difficile. Però siamo all'inizio anche se per me è ridicolo. Cosa aspettiamo a mettere il tempo effettivo? Così non guardiamo più se daranno 8 o 22 minuti di recupero. Non lo dico per il Rayo Valecano però credo che siamo l'unico sport senza il tempo effettivo. Non vogliamo fairplay nell'UEFA? Ecco, questo metterebbe fine alle sceneggiate".