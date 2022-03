Yarmolenko ai calciatori russi: “Perché ve ne state seduti come idioti…”

Il nazionale ucraino ha inviato un accorato messaggio ai suoi omologhi della nazionale di calcio russa

"Sono nato a San Pietroburgo, ma sono cresciuto in Ucraina e mi considero ucraino al 100%. Ho una domanda per i giocatori russi. Ragazzi, perché ve ne state seduti come idioti e non dite niente? Nel mio paese uccidono persone, uccidono donne, uccidono madri, uccidono i nostri bambini. Ma tu non dici niente, non fai alcun commento...". Conosco molti di loro - aggiunge Yarmolenko - e tutti me lo hanno detto: 'Non dovrebbe essere così e che il vostro presidente si comporta male'. Quindi, ragazzi, voi che avete influenza sulle persone, dimostratelo. Vi supplico. Per favore!".