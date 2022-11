Yilmaz: “Icardi definitivo al Galatasaray? Lo scenario. Qui sembra felice”

Intervenuto ai microfoni d PSGCulture, Sinan Yilmaz , giornalista turco, ha parlato così del possibile trasferimento a titolo definitivo di Mauro Icardi al Galatasaray: "I club turchi sono molto riluttanti a pagare quote di trasferimento elevate, ma sono molto generosi quando si tratta di stipendi. Ciò ha contribuito a rendere la Süper Lig uno dei campionati più anziani d'Europa in termini di età media. Se non verrà pagata alcuna quota di trasferimento al PSG, il Galatasaray potrebbe potenzialmente soddisfare le richieste di stipendio di Icardi.

I club di Cina, Stati Uniti e Qatar potrebbero sicuramente offrire stipendi più alti del Galatasaray, tuttavia, la prospettiva di giocare a calcio europeo potrebbe far pendere la decisione di Icardi a favore del Gala. Non posso dire che abbia già espresso l'intenzione di restare al Galatasaray. Sembra felice; i gol e gli assist stanno arrivando. Dovesse vincere il campionato e se la sua forma attuale durasse tutta la stagione, sarebbe amato e adorato dai tifosi. Potrebbe voler continuare a ricevere questo amore, che potrebbe non aver sentito in Italia o in Francia. Da vedere se Mauro Icardi sarà convinto una volta terminata la stagione".