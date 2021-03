Yolanthe Cabau: “Sneijder? In Italia le cose nel privato non andavano bene. Non mi piace…”

La ex compagna di Wesley è tornata a parlare della loro relazione finita, raccontando anche alcuni dettagli legati al periodo nel quale erano a Milano.

L'ex moglie di Wesley Sneijder ha raccontato in un'intervista la difficoltà di essere sempre sotto i riflettori e di venire, quindi, spesso giudicata. Con gli anni la bellissima Yolanthe Cabau ha imparato ad accettare il proprio corpo, anche quando non era fedele ai canoni di bellezza: "Da quando ho iniziato a fare TV a 16 anni, il mio peso non è sempre stato lo stesso. Durante il periodo in cui facevo iniezioni e assumevo farmaci pesanti per rimanere incinta, ero un po’ più in carne. Quando ero in Italia e le cose non andavano bene nel privato, col senno di poi, ero troppo magra. Ero sensibile all’opinione degli altri, il che mi ha fatto ignorare la domanda su cosa sia bello. Ora, a trentacinque anni, lo so. È stato un viaggio, e sotto lo sguardo del pubblico. Sono grata al mio corpo perché non mi ha mai deluso".

Nonostante la delusione per il matrimonio finito, Yolanthe Cabau guarda a quegli anni con affetto e gratitudine: "Nonostante tutto quello che è successo, non volevo rompere con discussioni e seccature. Non per noi, ma nemmeno per i più piccoli. C’è un tempo per tutto, non importa cosa accadrà in futuro”. E anche se Wes ha condiviso alcuni dettagli del loro divorzio in un libro Yolanthe non è preoccupata: “Sono un libro aperto in molte cose, ma in questo ambito sono molto protettiva. Non mi piace condividere con il mondo cose che potrebbero ferire l’altro. Cosa ci guadagno? Niente di niente, perché ci sono già passata e devo affrontarlo. Fortunatamente, posso guardare indietro a un matrimonio in cui eravamo migliori amici nonostante tutto. Era reale. Lo apprezzerò per tutta la vita”.