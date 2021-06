Young verso il no all’Inter: c’è anche l’Aston Villa. Ranocchia pensa al rinnovo

L'esterno inglese pensa di tornare in patria e starebbe per dire no all'offerta di rinnovo proposta dall'Inter

Andrea Della Sala

Dopo la proposta dell'Inter di rimanere un altro anno in nerazzurro, Ashley Young ha riflettuto, ma la decisione sembra non essere quella di restare in Italia.

Secondo Sky Sport vuole tornare in Inghilterra, Burnley e Watford si sono fatte già avanti, ma ci sarebbe anche l'Aston Villa. Anche Ranocchia sta riflettendo sul prolungamento di contratto offertogli dai nerazzurri. La trattativa tra Joao Mario e lo Sporting va avanti, ma le parti sono ancora lontane.