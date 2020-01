Inter-Young, bonus Scudetto per convincere lo United: disponibile già contro il Lecce?

Si attende solamente l’ufficialità, ma Ashley Young può considerarsi un nuovo giocatore dell’Inter: nella giornata di ieri la dirigenza nerazzurra ha trovato l’accordo con il Manchester United, e l’esterno inglese è atteso in giornata per siglare il contratto con la sua nuova squadra. Secondo il Corriere dello Sport, il giocatore potrebbe già essere a disposizione di Antonio Conte per la gara contro il Lecce di domenica:

“Ieri pomeriggio l’Inter ha chiuso l’arrivo di Ashley Young, l’esterno inglese dello United che da tempo si era promesso a Conte. Al club di Manchester 1,5 milioni di euro per il cartellino del trentaquattrenne più un altro bonus da 500.000 euro che scatterà se i nerazzurri vinceranno lo scudetto. Il calciatore arriverà stamani a Milano e sosterrà le visite mediche, all’Humanitas e al Coni, poi sarà corsa contro il tempo per avere il transfert e poterlo portare a Lecce. Dipenderà dalla FA inglese: i tempi sono stretti e deve arrivare in Lega entro domani alle 15. Altrimenti appuntamento rimandato alla sfida contro il Cagliari“.