Vittoria di misura per l'Inter, che batte lo Young Boys grazie a un gol nel recupero di Thuram. Proprio il francese, per il Corriere dello Sport, è il migilore in campo per i nerazzurri: "Gol da punta vera, da tre punti. Cosa dire di più per un attaccante?". Barella, complici le assenze di Calhanoglu e Asllani, si è sacrificato nel ruolo di play ("Adattato nel ruolo di Calhanoglu, non ha gli stessi tempi del turco nel gestire i ritmi dei suoi. Ma l'impegno non manca mai"), mentre Arnautovic spreca una grande occasione per mettersi in luce: "Pesa l'errore dal dischetto ad inizio ripresa: esce sconsolato. Era una grossa occasione per riacquisire entusiasmo e punti nelle gerarchie di Inzaghi: sprecata".