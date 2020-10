GdS – Inter, finalmente Hakimi e Young: Conte può sorridere. Skriniar atteso in Italia, Sensi…

Antonio Conte recupera i due esterni titolari e potrà schierarli insieme già a partire dalla sfida di questa sera contro lo Shakhtar Donetsk. Dopo Hakimi, anche Ashley Young è tornato a disposizione e torna a rimpadronirsi della fascia sinistra. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, la squadra “finalmente presenterà in campo contemporaneamente i due esterni titolari, quelli richiesti a gran voce da Conte per mettere le ali al suo progetto tattico“.

Intanto l’emergenza sta pian piano rientrando in casa Inter. Roberto Gagliardini e Ionut Radu sono negativi al Covid-19 e sono pronti a unirsi al gruppo. Servirà ancora qualche giorno per rivedere Milan Skriniar, ancora positivo ma atteso in Italia tra oggi e domani dopo il lungo isolamento in Slovacchia. Problemi per Sensi, che ha un risentimento muscolare e starà fuori per altri dieci giorni.