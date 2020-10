Young: “E’ stato un periodo molto difficile, felice di essere tornato. Stasera delusi ma…”

Ashley Young ai microfoni di Inter Tv dopo il pareggio di Champions League: “Non è un posto facile in cui giocare, è andata così. Sono forti. Sono bravi a difendere abbiamo avuto molte opportunità, almeno non abbiamo preso gol e alla fine siamo usciti con un punto. Abbiamo giocato in maniera aperta, volevamo fare meglio. Avremmo voluto i tre punti, stasera siamo delusi. E’ un buon punto secondo me, dobbiamo recuperare velocemente. Andiamo avanti e pensiamo alla prossima. E’ stato un periodo molto difficile, sono stato a casa e ho lavorato pesantemente. Mi sento meglio, sono contento di essere tornato. Sono felice di essere qui”.

