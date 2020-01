CdS – Inter-Young, sì ma con ‘riserva’: “C’è una cosa che Conte voleva proprio evitare”

Il prossimo rinforzo sulla fascia sinistra, per l’Inter, sarà con ogni probabilità Ashley Young. Un acquisto che di certo non dispiace Antonio Conte, dato che lo voleva già nel 2017, ma che pone un piccolo problema. Come sostiene il Corriere dello Sport, infatti, all’inglese servirà un periodo di adattamento alla Serie A. Un fattore che l’allenatore nerazzurro avrebbe voluto evitare:

“A Young servirà certamente (un periodo di adattamento, ndr), visto che quello inglese è un tipo di calcio completamente diverso. Conte avrebbe preferito evitare e, infatti, il primo nome della sua lista era Marcos Alonso, con subito dietro Emerson, entrambi del Chelsea ed entrambi in passato suoi giocatori, nonché con trascorsi nel nostro campionato. Ma l’Inter si è trovata davanti al muro eretto dai Blues. Per lo spagnolo la richiesta è stata monstre: 40 milioni di bonus. L’italo-brasiliano, invece, è stato dichiarato incedibile. Poi sono anche emersi i motivi di tale atteggiamento. Il club londinese, infatti, non vuole in alcun modo agevolare Conte o venire incontro alle sue esigenze“.

(Fonte: Corriere dello Sport)