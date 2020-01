TS – Inter, ecco Young: lo Zambrotta del calcio inglese

“Mettersi in gioco non è certo un problema“. Tuttosport traccia il profilo di Ashley Young dentro e fuori il campo da gioco. “Ha giocato attaccante, esterno d’attacco e di difesa, su entrambe le fasce“.

Un giovane dal futuro segnato: “Che fosse una promessa se ne erano accorti in tanti, a partire dall’Aston Villa che nel 2007 mise 10 milioni sul piatto per averlo dal Watford, prima che il Manchester United raddoppiasse la posta 4 stagioni dopo“.

E il paragone è con un campione del Mondo con la Nazionale: “Piedi buoni che lo fecero iniziare da attaccante prima di divenire una sorta di Zambrotta del calcio inglese. Non male per uno che da piccolo sognava di diventare come Ian Wright, bomber dell’Arsenal, di cui ha sempre detto: “Lui è il mio eroe, il mio modello“.