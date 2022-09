Youth League, le formazioni ufficiali di Inter-Bayern Monaco

Le scelte dei due allenatori per la gara in programma questo pomeriggio: FcInter1908.it sarà presente con il suo inviato

Circa un'ora al calcio d'inizio di Inter-Bayern Monaco Primavera, primo impegno per i nerazzurrini di Cristian Chivu in questa Youth League. Il match come di consueto precede quello dei grandi e Fcinter1908.it vi proporrà tutti gli aggiornamenti dal Breda con il suo inviato. Queste intanto le formazioni ufficiali dell'incontro: