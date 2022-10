Youth League, l’Inter affronta domani il Barcellona: la designazione arbitrale

Vigilia europea per i ragazzi di Chivu, primi nel girone C con 4 punti a pari merito proprio con i catalani

Vigilia europea per l'Inter di Cristian Chivu: la Primavera nerazzurra affronta domani i pari età del Barcellona nella terza giornata del girone C di Youth League. L'incontro, in programma domani alle ore 16 allo stadio breda di Sesto San Giovanni, sarà diretto dall'arbitro olandese Sander Van Der Eijk , coadiuvato dagli assistenti Rens Bluemink e Roy De Nas, quarto uomo l'italiano Alberto Santoro.