Youth League – Ponomarev (all. Rukh Lviv): “Volevamo l’Inter, siamo felici”

Sorteggiati gli abbinamenti dei playoff di Youth League: l'Inter di Cristian Chivu affronterà gli ucraini del Rukh Lviv. Il tecnico Vitaly Ponomarev ha commentato così: "In questa fase del torneo tutte le squadre sono forti. Non ci sono formazioni deboli qui. Siamo felici che ci sia toccato uno dei club di maggior successo in Italia e in Europa. Pertanto, sarà interessante mettere alla prova la nostra forza contro una squadra del genere. Dopo la vittoria sul Galatasaray, quando abbiamo saputo i nomi possibili avversari, per qualche motivo volevamo che uno dei club italiani - Juventus o Inter - diventasse il nostro avversario. Non conosciamo queste squadre, non le abbiamo ancora viste, di conseguenza non abbiamo fatto alcuna analisi: ora inizieremo solo a farlo, preparandoci per questa partita. Ad essere onesto, volevo una squadra cisì come rivale. Penso che i ragazzi siano soddisfatti di aver pescato l'Inter".