Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Cristian Zaccardo parla della lotta scudetto. Per l’ex giocatore il mercato di gennaio potrà giocare un ruolo chiave nel testa a testa tra Juve e Inter: “Sono alla pari, alla lunga vedo meglio la Juve perché ha 25 giocatori di qualità, mentre l’Inter ne ha 15. Però c’è il mercato di gennaio, se l’Inter prendere un attaccate, un centrocampista e un esterno, per me è 50 e 50“.

