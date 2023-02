Zaccheroni ancora ricoverato in rianimazione dopo la caduta

Soccorso dai sanitari del 118 - che lo hanno trovato sul pavimento nei pressi di una scala interna - Zaccheroni, a causa del trauma cranico riportato nella caduta, è stato condotto all'ospedale di Cesena dove è stato ricoverato in Rianimazione.

Non è chiaro se la caduta in casa, dove si trovavano anche i familiari che hanno chiamato i soccorsi, sia la conseguenza di un precedente malore. Il quadro della situazione - all'esito degli esami compiuti in serata - è considerato serio ma Zaccheroni è vigile e cosciente.