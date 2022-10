Zaccheroni: “Barcellona-Inter? Ecco perché blaugrana in difficoltà”

A Radio Napoli Centrale è intervenuto Alberto Zaccheroni, allenatore ed ex Inter e Milan. Queste le sue parole sul match del Camp Nou di qualche giorno fa: "Barcellona-Inter? A me il Barcellona non sta entusiasmando, hanno poca fisicità e punta troppo sull’1 contro 1 schiacciando gli avversari dietro, ma gli spazi finiscono. Questi attaccanti trovano difficoltà, l’abbiamo visto".