Zaccheroni: “Campionato condizionato da Covid e infortuni. La corsa Champions…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico ha parlato della corsa Champions

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alberto Zaccheroni ha parlato della corsa ai primi quattro posti che valgono la Champions. Questo il pensiero dell'allenatore: "Chi resta fuori? Se avessi dovuto rispondere a questa domanda due-tre settimane fa, avrei detto Juventus senza ombra di dubbio. Aveva fatto vedere davvero troppo poco per pensare a una rimonta. Oggi, invece, le carte si sono mischiate e non è solo una questione di mercato. La squadra di Allegri, pur restando distante dalle prestazioni di chi sta davanti, mi sembra in crescita. Difende decisamente meglio che a inizio campionato, manca ancora la fase d’attacco, ma vediamo ora con Vlahovic se ci saranno progressi. Con il serbo è stato innestato un pezzo importante, anche se avrà bisogno di ambientarsi e non va dimenticato che la Juve ha perso Chiesa per tutta la stagione".