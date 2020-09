Zaccheroni: “Inter, Candreva poteva sostituire Sensi: è sottovalutato, non gli trovo difetti”

Alberto Zaccheroni ha parlato a Sampdorianews.net di Antonio Candreva, suo ex calciatore ai tempi della Juventus nel 2010 e nuovo acquisto dei blucerchiati che lo hanno prelevato dall’Inter: “Alla Juventus sotto la mia gestione ha dato un contributo importante, lo ha fornito all’epoca e credo sia stata la stessa cosa in ogni esperienza successiva. Negli anni ha garantito un’elevata continuità di rendimento, nelle ultime stagioni è stato utilizzato con costanza sulla fascia, ma è in grado di ricoprire in modo ottimale quattro, se non cinque ruoli a centrocampo. Con me alla Juventus è stato impiegato da mezzala, a Terni e a Livorno era nato come regista e trequartista, può davvero giocare dappertutto, ritengo sia un giocatore sottovalutato dall’opinione pubblica. Quando l’anno scorso si era fatto male Sensi nell’Inter, mi sono stupito che non si sia pensato a lui per la sostituzione, avrebbe ricoperto il ruolo con risultati più che buoni in termini di qualità e quantità“.

Nonostante non fosse in cima alle priorità della nuova Inter targata Conte, è riuscito a diventare un elemento fondamentale nell’ultima annata neroazzurra.

“All’Inter nella seconda parte di stagione si è optato per un profilo più lineare sulla fascia destra come Moses, con meno qualità e meno caratteristiche offensive rispetto a Candreva, poi c’era anche D’Ambrosio, un altro difensore nel giro della Nazionale. Antonio veniva da un campionato nel quale era stato oggetto di alcune contestazioni, Conte è stato bravo a dargli l’occasione e lui si è dimostrato prontissimo a prenderla al volo, facendosi apprezzare anche dai tifosi. Non bisogna mai dimenticare che Candreva nasce come giocatore di qualità, capace di giocare sulla trequarti o come regista basso, ha le caratteristiche di inserimento della mezzala, la potenza fisica e il dinamismo per agire sugli esterni. Sinceramente non gli trovo difetti, forse il colpo di testa ma è una caratteristica non determinante in quei ruoli. Davvero un giocatore sottovalutato”.