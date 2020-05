Zaccheroni: “Tutti hanno interesse a ripartire, ma si rischia molto. E sarà Serie A diversa”

Alberto Zaccheroni, ex allenatore dell’Inter, ha parlato della ripresa del campionato e non solo. Ecco cosa ha detto in collegamento su Skysport: «A parole c’è intenzione di far ripartire il movimento. Penso che tutti abbiano interesse a ripartire, per aspetti economici e per aspetti di merito per il titolo. Sarebbe brutto per lo sport lasciare una casella vuota in questa stagione. Però il mio parere è che il rischio è veramente alto. Si rischia di doverlo poi sospendere il campionato, quando i contagi andranno verso lo zero sarà diverso. Sarà sicuramente un campionato diverso se dovesse riprendere. I giocatori avranno il pensiero dedicato esclusivamente alla salute e molti saranno preoccupati di non essere contagiati. Anche perché ne basta uno contagiato perché si fermi tutta la squadra».

-La squadra allenata che le ha dato più soddisfazioni nel vederla giocare?

L’Udinese era uno spettacolo. Un allenatore non lo dovrebbe mai dire, ma quella era una macchina perfetta. Nelle amichevoli in periferia si impegnavano tanto comunque, volevano ampliare l’imprevedibilità del nostro gioco.