Zaccheroni: “Inter, ecco perché Conte martella sul mercato. Vidal e Hakimi…”

Alberto Zaccheroni, ex allenatore – tra le altre – di Inter, Milan e Juventus, ha parlato della lotta scudetto in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: “Vedo sempre la Juve sopra le altre, soprattutto per le alternative che ha. All’inizio ci saranno grandi motivazioni nei giocatori: quando arriva un allenatore nuovo tutti vogliono mettersi in mostra. Se gli sforzi dell’Inter non bastano? Ha assimilato bene il gioco di Conte, squadra molto fisica ma che perde qualcosa in imprevedibilità. Conte lo sa e vedo che martella sul mercato. Vidal? E’ un suo uomo, sa come gestirlo. Hakimi è un bel colpo: è molto bravo e sulle fasce Conte ne deve avere tanti“.