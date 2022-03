Zaccheroni: “Futuro Dybala? Se resta alla Juve le fiammate non bastano più”

Alberto Zaccheroni, ex allenatore di Juventus e Inter, ha parlato così a Tuttosport del futuro di Paulo Dybala

Alberto Zaccheroni, ex allenatore di Juventus e Inter, ha parlato così a Tuttosport del futuro di Paulo Dybala: «Qualitativamente Dybala è determinante: ti fa vincere le partite se gioca vicino alla porta. Negli ultimi 20 metri sposta gli equilibri. Se invece girovaga per il campo e prende le botte, beh, è diverso. Lui e Vlahovic sono una grande coppia. Dybala lo vedrei bene con tutti, soprattutto con degli uomini gol. Anche se lui è uomo gol. Sono quelli che stanno là avanti che fanno vincere le partite. Io l’ho sempre sostenuto: se il mio presidente mi dice che ha 5mila euro da spendere, gli dico “mi prenda una punta da 5mila euro”. Dunque è giusto investire per gli attaccanti. Ma Dybala, se resta, deve giocare con maggiore continuità, non solo a fiammate».