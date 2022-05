Zaccheroni: “Inter la più forte in assoluto, sorpreso da alti e bassi. Perisic leader”

Ospite della trasmissione radiofonica Tutti Convocati, Alberto Zaccheroni, ex allenatore dell'Inter, ha parlato così della stagione

Ospite della trasmissione radiofonica Tutti Convocati, Alberto Zaccheroni, ex allenatore dell'Inter , ha parlato così della stagione nerazzurra:

"Inter? Sulla carta doveva essere il suo campionato, a livello individuale e di esperienza è la più forte in assoluto. Dovesse perdere, vorrebbe dire che all'Inter è mancato qualcosa. Voto alla stagione di Inzaghi? Faccio fatica a comprendere il perché degli alti e bassi, la squadra è forte, i cambi ci sono, lo spogliatoio è straordinario. La prestazione di Perisic è pari a quello che si respira in spogliatoio, si sta caricando la squadra sulle spalle, ha svolto il doppio lavoro, mi sorprende che l'Inter non abbia avuto continuità che doveva avere".