Zaccheroni: “Inter, squadra senza anima. Il problema è dentro, giocatori sembrano tristi”

"L'Inter mi sembra una squadra senza anima, credo sia ancora convalescente dalla scorsa stagione e ha perso entusiasmo. I giocatori mi sembrano tristi, non vanno in campo con la consapevolezza e la determinazione per fare i risultati. Qualità indubbia e dovrebbe recitare un ruolo diverso, ma il problema è dentro, c'è qualcosa che frena questa squadra. Tutti i singoli elementi stanno rendendo molto meno del passato. Non c'è un giocatore, se non Dimarco, che si stia esprimendo ai livelli migliori e questo pesa sulla squadra".