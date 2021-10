Zaccheroni: “Milan? Squadra in difficoltà. La Juve difficilmente vincerà se…”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Alberto Zaccheroni ha fatto il punto sul campionato di Serie A

"Vedo la Juve decisamente in crescita, perché Allegri intelligentemente è passato al un 4-4-2. E' stato bravo, ha messo i giocatori nei ruoli naturali e poi cambierà modulo quando ci sarà una crescita. Con questo modulo difficilmente vincerà, altrimenti. Sicuramente la Lazio era abituata a giocare diversamente e quando cambi un allenatore che hai avuto a lungo le difficoltà ci sono. Non mi sorprende, anche la Juve ha avuto difficoltà all'inizio. Il Milan è una squadra in difficoltà, è evidente. Ci sono alcuni giocatori che non sono al top della condizione. Lo stesso Tonali non è lo stesso Tonali che avevamo visto fino a qualche partita fa, troppo fuori dal gioco. E poi ci sono troppi giocatori fuori".