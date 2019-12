Intervenuto in occasione della diciannovesima edizione del premio del calcio siciliano, l’ex allenatore dell’Inter Alberto Zaccheroni ha raccontato un aneddoto legato alla sua famiglia.

“Mio padre era un tifoso dell’Inter – ha raccontato Zaccheroni -. In omaggio alla Beneamata quando ha comprato un albergo in Romagna voleva chiamarlo Internazionale ma in quel momento c’era ed ha dovuto abdicare in Ambrosiana“.