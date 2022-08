Zaccheroni: “Sesso prima dei match? Lasciavo il sabato libero, meglio evitare le orge”

In una lunga intervista al Fatto Quotidiano, Alberto Zaccheroni affronta diversi argomenti: dal calcio, alla vita privata, tante le curiosità extra calcio raccontate dall'ex tecnico. "La famiglia l’ho sempre lasciata a Cesenatico. Mi sono concentrato sul pallone. Sensi di colpa? A livello professionale dovevo vincere e per vincere dovevo restare concentrato; e poi non trovavo giusto costringerli a girare l’Italia". Zaccheroni affronta poi un altro scottante argomento, quello del sesso prima delle gare: "Lasciavo il sabato libero proprio per stare con moglie fidanzate. Meglio evitare le orge".