Zaccheroni sicuro: “Le 5 sostituzioni hanno cambiato in meglio il calcio”

La regola delle cinque sostituzioni, introdotta in via temporanea dall'Ifab durante la pandemia per agevolare i giocatori e resa permanente lo scorso luglio 2022, ha "cambiato in meglio il gioco", offrendo partite di qualità superiore ai Mondiali, ha sostenuto Alberto Zaccheroni a Doha nell'ambito del gruppo di studio tecnico della Fifa che analizza tattiche e tendenze ai Mondiali.