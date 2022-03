Juventus, Zakaria: “Sto bene ora. Con l’Inter faremo di tutto per vincere”

Il centrocampista della Juve, intervistato da Dazn, ha parlato della grande sfida di domenica sera contro l'Inter

"Sto bene, va molto meglio rispetto alla partita contro l'Empoli, ho lavorato parecchio per rimettermi in forma. E' stato molto frustrante infortunarmi subito dopo il debutto perché sono venuto qui per giocare. Nessun giocatore ama infortunarsi, a maggior ragione quando è appena arrivato in un nuovo club. Juve-Inter? Una partita molto sentita, al di là della classifica. Non c'è bisogno che mi si spieghi l'importanza, so che è una grande partita del calcio italiano, sappiamo che è importante per noi, per i nostri tifosi, faremo di tutto per vincere".