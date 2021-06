Zambrotta: “Oltre all’Italia mi ha impressionato il Belgio di Lukaku: che qualità”

Le parole dell'ex terzino di Milan e Juventus, vincitore della Coppa del Mondo FIFA 2006

Nella sua ultima rubrica esclusiva su Uefa.com, il vincitore della Coppa del Mondo FIFA 2006 Gianluca Zambrotta si è soffermato così sul Belgio dell’interista Romelu Lukaku: “Chi mi ha impressionato di più finora? Oltre all’Italia vedo bene il Belgio con Lukaku, Hazard, Wietsel e De Bruyne. È una squadra che gioca bene, corre e ha tanta qualità davanti. Anche l’Olanda ha fatto un ottimo inizio di Europeo. La Francia la conosciamo tutti ed è la squadra da battere. Sono i campioni del mondo in carica con talenti impressionanti in rosa. Ad essere sincero non mi ha impressionato alla prima partita, ma resta comunque la favorita sulla carta. Il Belgio però è la squadra che mi ha impressionato di più”.